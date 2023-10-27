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        Golfte TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda yapılan TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:24
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        Golfte TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Antalya'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda yapılan TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası, Antalya'da başladı.

        Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, 20 kulüpten 100’ün üzerinde golfçü katılıyor.

        Turnuvada Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri Recep Turan, Yasin Akkanat, Mehmet Dora, iş insanı Cemal Kalyoncu, Erdem Kramer, turizmciler Ali Özdoğan, Mehmet Aygün, Cahit Şahin gibi isimler de mücadele ediyor.

        İki gün sürecek turnuvada sporcular 36 çukurda dereceye girmek için yarışacak.

        Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, yaptığı açıklamada, "Yüzüncü yılını yaşadığımız Cumhuriyetimizin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız ve geleceğimiz için nice yüz yıllara diyorum." diye konuştu.

        İş insanı Erdem Kramer, müthiş bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Her şeyden önce Ata'mızın bize emanet ettiği ve yarattığı bu müthiş Cumhuriyeti, Golf Federasyonumuz da taçlandırdı. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Turnuva öncesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Golfçüler turnuvaya kırmızı ve beyaz renkli kıyafetlerle çıktı.

        Turnuva sonunda Gross kategorisini kazanan kadın ve erkek golfçüler kupa ile ödüllendirilecek. En iyi gross skorunu yapan oyuncu TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak.

        Turnuva yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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