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        Antalya'da valizinde tarihi eser parçaları bulunan turistin yargılanmasına başlandı

        Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turistin, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:03
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        Antalya'da valizinde tarihi eser parçaları bulunan turistin yargılanmasına başlandı
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        Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turistin, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits ile sanık avukatları katıldı.

        Duruşmada tercüman aracılığıyla savunmasını yapan sanık Mergits, Belçika'da hasta bakıcılığı hemşiresi olarak görev yaptığını belirterek, eylül ayından beri erkek arkadaşıyla birlikte Türkiye’de olduğunu söyledi

        Türkiye'ye daha önce 3-4 kez geldiğini ifade eden sanık, "Bu ülkeyi çok seviyorum. O taşları sokakta buldum. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Şu an zor durumdayım. Türkçe bilmiyorum. Ülkeme geri dönmek istiyorum. Pazar günü annemin doğum günü. O yüzden ülkeme gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı erteledi.

        Antalya'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için 16 Eylül’de havalimanına gelen iki Belçikalı turist, valizlerinde tarihi eser olarak değerlendirilebilecek 3 taş parçası bulununca gözaltına alınmıştı. Turistlerden Mergits, yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle adli kontrol şartıyla, arkadaşı ise konuyla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kim Mike W Mergits hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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