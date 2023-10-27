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        Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:44
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        Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bedri Berker Önal (27) idaresindeki 07 BES 772 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde refüje çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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