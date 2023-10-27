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        Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadını yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:57
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        Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 3 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadını yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

        Kentte yalnız yaşayan 70 yaşındaki H.D'yi telefonla arayan 3 şüpheli, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

        Yaşlı kadının adının FETÖ soruşturmasına karıştığı söyleyen şüpheliler, kadından incelemek bahanesiyle evde bulunan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın evine gelen şüphelilere yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

        Daha sonra evine gelenlerin polis olmadığından şüphelenen kadın, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

        Harekete geçen polis ekipleri, tespit ettikleri şüphelileri Serik ilçesindeki ikametlerinde gözaltına aldı.

        Alanya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularında altınları Serik'teki evlerinin bahçesine gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y. (23), İ.Ç. (23) ve M.D. (28) sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis ekipleri bahçeye gömülen altınları çıkararak H.D'ye teslim etti.

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