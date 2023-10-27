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        Antalya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

        Antalya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:13
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        Antalya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
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        Antalya’da meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Ünsal Mahallesi'ndeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Zeynep Akyıldız’ın kullandığı 07 CZP 79 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon başında bayılması sonucu, park halinde bulunan Yavuz Aydın’a ait 07 CZM 04 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

        Bir diğer görüntüye ise Bayındır Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklete yolun karşısına doğru koşan bir sokak köpeğinin çarpması ve sürücünün yere düşmesi yansıdı.

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