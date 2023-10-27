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        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:40
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        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Alanya ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Oba Mahallesi'nde iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hüseyin Avcı, durumu polise bildirdi.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada, motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, yaya olarak iş yerinin önüne gelen zanlının, kontak anahtarı üzerinde olan motosiklete binip bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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