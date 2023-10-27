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        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Antalya'da, "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:53
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        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi
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        Antalya'da, "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Havacılık Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Konyaaltı sahilinde yoğun ilgi gördü.

        Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, yaptığı konuşmada, çocukların ebeveynleri ve eğitmenleriyle uçurduğu bin uçurtmayla gökyüzünün renklendiğini söyledi.

        Özel çocuklar ile sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocukların da şenlikte yer aldığını belirten Yıldız, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında çocuklarımızı, uçurtma şenliğiyle tebessüm ettirmek istedik. Etkinliğimizin yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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