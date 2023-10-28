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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:20
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligde üst üste son iki maçını kaybeden Akdeniz ekibi, çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayıp topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Çocuğu ölen Brezilyalı stoper Naldo'nun izinli olduğu Bitexen Antalyaspor'da, geçen hafta sakatlanan defans oyuncusu Güray Vural'ın forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

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