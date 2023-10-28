Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi

Marshall Adaları bayraklı "Sirena" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 651 yolcu ve 392 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. "Sirena" akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.