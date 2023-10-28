Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te satranç, tarih ile buluştu

        Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Satranç Tarihle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te satranç, tarih ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Satranç Tarihle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen satranç turnuvasına 2 kategoride 70 in üzerinde sporcu katıldı.

        Yedi tur süren turnuvada 7-12 yaş kategorisinde Arif Ege Okudan birinci oldu. Mehmet Şehim Dere ikinciliği, Cenk Orkun Şahin ise üçüncülüğü elde etti.

        Açık yaş kategorisinde ise, Uğur Can Hatırlı birinci, Sait Malacı ikinci, Ahmet Sarı üçüncü oldu.

        Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Türkiye Satranç Federasyonu Serik Temsilcisi Serkan Çakır, hakemler Mehmet Oral, Yasin Zengin ve Ünsal Köse tarafından verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi
        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Antalya'da protesto edildi
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Antalya'da protesto edildi
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da "korsan" taksi şoförüne 20 bin 342 lira ceza
        Antalya'da "korsan" taksi şoförüne 20 bin 342 lira ceza
        Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu