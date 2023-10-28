Serik'te satranç, tarih ile buluştu Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Satranç Tarihle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Satranç Tarihle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen satranç turnuvasına 2 kategoride 70 in üzerinde sporcu katıldı.

Yedi tur süren turnuvada 7-12 yaş kategorisinde Arif Ege Okudan birinci oldu. Mehmet Şehim Dere ikinciliği, Cenk Orkun Şahin ise üçüncülüğü elde etti.

Açık yaş kategorisinde ise, Uğur Can Hatırlı birinci, Sait Malacı ikinci, Ahmet Sarı üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Türkiye Satranç Federasyonu Serik Temsilcisi Serkan Çakır, hakemler Mehmet Oral, Yasin Zengin ve Ünsal Köse tarafından verildi.