Alanya'da kruvaziyer sayısındaki artıştan turizmciler mutlu oldu

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde kruvaziyer turizmindeki artış beklentisi turizmcilerin yüzünü güldürdü.

"Yüzen oteller" olarak bilinen kruvaziyer turizminde yıl başından bu yana 11 gemi ve yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırlayan Alanya'da ekim ayı ile artan hareketlilik sene sonuna kadar sürecek.

İstanbul Denizcilik Gemi Acentesi Operasyon Müdürü Adnan Enderoğlu, AA muhabirine, 2014 yılına kadar Alanya Limanı'na aynı anda 3-4 kruvaziyerin yanaştığı günlerin olduğunu söyledi.

O yıllarda sektörlerinde büyük hareketlilik yaşandığını anlatan Enderoğlu, "Daha sonra 2014'te İsrail'in Gazze'ye 'Koruyucu Hat' adı altında başlattığı askeri operasyonla başlayan çatışmalar ve savaş nedeniyle limanlarımıza kruvaziyer gelmedi. Sektörü düzeltmeye çalışırken bu kez de Kovid-19 salgını çıktı ve tüm limanlarda sıkıntı yaşadık. Ama şu anda 2024 dönemi için inanılmaz bir rezervasyonumuz var. Alanya için şimdiden 46 gemi bağlantısı sağladık." dedi.

Enderoğlu, bu sayının ileriki zamanlarda daha da artacağı beklentisine sahip olduklarını, bölgede yaşanan çatışmaların kruvaziyerleri güvenli limanlara yönlendireceğini belirtti.

Türkiye'nin de bu anlamda güvenli olduğunu ifade eden Enderoğlu, "İsrail rotasını takip eden gemiler, savaş nedeniyle plan programda olmayan Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Antalya ve Alanya limanlarını tercih edebiliyor. Yaşanan olaylar rezervasyonları etkileyebiliyor. Ama şuna inanıyorum 2024'te, 2023'e göre yüzde 100-200'e varan bir artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- ALİDAŞ Başkanı Kerim Taç: "Geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış oldu"

Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik (ALİDAŞ) Yönetim Kurlu Başkanı Kerim Taç ise kruvaziyer turizminde geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış kaydedildiğini belirtti.

2022 yılında sadece 6 kruvaziyerin ilçeye geldiği bilgisini veren Taç, "2023 Ocak ayından şu zaman kadar 11 gemi geldi. 8 gemi daha gelmesi bekleniyor. 2024 yılı için de şu ana kadar 46 gemi rezervasyonu var. 2023'e göre de 2024 yılında yüzde 100'ün üzerinde artış beklentimiz var." diye konuştu.

Taç, bölgede yaşanan sıkıntıların rezervasyona etki edebileceğini, özellikle İsrail'den gelecek gemilerin rezervasyonlarının iptal edilme durumunun olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki karışıklığın sektörü kötü etkileyebileceğini aktaran Taç şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'den gelen kruvaziyer gemilerinin varış noktaları İsrail, Kıbrıs ve Alanya oluyor. İsrail'deki limanlara gitmeyecek gemiler ülkemizi tercih edebilir ancak bize İsrail'den de çok gemi geliyor. Örneğin 2024 yılında İsrail'den 24 sefer bekliyorduk. Bu ciddi bir rakam. Neredeyse gelecek olan gemilerin yarısından fazlası. O yüzden o bölgenin istikrara kavuşması önemli. Kısa sürede bölgenin istikrara kavuşmasını ümit ediyoruz."

- "Son aylardaki artış ve beklentilerin de yüksek olması ilçemiz adına olumlu bir gelişme"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için önemini vurguladı.

Alanya'nın kruvaziyer potansiyelinin 2014 öncesi rakamları gösterdiğine değinen Sili şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ekonomik daralma, ülkemize yakın coğrafyalarda ve kaynak pazarlarımızda gerçekleşen savaşlar ve çatışmalar ilçemizdeki kruvaziyer istatistiklerine yansıdı. 124 gemiden yaklaşık 100 bin turist sayısına ulaştığımız o dönemlerden sadece 2 gemi ve bin yolcunun olduğu yıllara geçtik. Özellikle Kovid-19 salgını sonrası ilçemize kruvaziyer turizmi talebi oldukça azaldı. Ancak bu yıl mevcut talebe binaen umutlarımız yeniden canlandı. Son aylardaki artış ve beklentilerin de yüksek olması ilçemiz adına olumlu bir gelişme diye düşünüyorum."

Sili, denizden gelen turistlerin günübirlik ya da kısa süreli konaklamalı olsa da kent ekonomisine önemli katkı sunduğuna işaret ederek, kruvaziyer turizminin aylara yayılması ve şehirdeki diğer dinamikleri olumlu etkilemesi açısından değer taşıdığını sözlerine ekledi.