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        Serik'te Türk tarımının gelişimi anlatıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ''Cumhuriyet Tarihinden Günümüze Tarımın Gelişimi'' konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:22
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        Serik'te Türk tarımının gelişimi anlatıldı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ''Cumhuriyet Tarihinden Günümüze Tarımın Gelişimi'' konulu seminer düzenlendi.

        Serik Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Okudan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Meral Yılmaz, Yazı işleri Müdürü Melahat Gez, kurum müdürleri, muhtarlar, zirai ilaç ve gübre bayileri ile çiftçiler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan seminerde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Cengiz Sayın sunum yaptı.

        Sunumun ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu tarafından konuşmacı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Cengiz Sayın’a günün anısına plaket verildi.

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