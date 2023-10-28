QTerminals Antalya, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel denize anıt taşı indirdi Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel "Milli mücadelenin yüzüncü yılı" yazısı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baskısının bulunduğu anıt taşı denize indirildi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel "Milli mücadelenin yüzüncü yılı" yazısı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baskısının bulunduğu anıt taşı denize indirildi.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, Düden Parkı'nda düzenlenen törende, gazetecilere, Cumhuriyetin 100'üncü yılını gençlerle ve çocuklarla kutladıklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında, Akdeniz Yelken Spor Külübü ile 50 sporcunun katılımıyla yelken yarışları düzenlediklerini ifade eden Sert, "Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerin hemen yakınlarına denize bir anıt indirdik. Üzerinde "Milli mücadelenin yüzüncü yılı" ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baskısı yer alıyor. Çok heyecanlıyız. Zorluklarla kazanılan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak hepimiz için çok değerli. Değerinin ne kadar önemli, ne kadar farkına varmamız gerektiğini hep beraber idrak ettiğiniz günlerdeyiz." dedi.

Sert, sosyal medya aracılıyla toplanan çocukların dileklerinin de dalgıçlar tarafından "zaman kapsülleri" içinde deniz dibine gömüldüğünü sözlerine ekledi.

Törende, 700 kilogramlık anıt taşı, denizin yaklaşık 200 metre açığında gemiden denize indirildi.