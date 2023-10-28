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        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için bağışladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:34
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        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için bağışladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere destek oldu.

        Alanya Müftülüğüne bağlı Zühre Dere 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Diyanet İşler Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına, kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışlayarak destek verdi.

        Alanya Müftüsü İhsan İlhan, ziyarette yaptığı açıklamada, öğrencilerin, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin halkı için bağışta bulunmalarını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden İlhan, şunları kaydetti:

        "Minik öğrencilerimiz, İsrail'in zulmü karşısında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize harçlıklarıyla destek oldular. Öğretmenlerinin refakatiyle kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını bizlere teslim ettiler. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızın biz büyüklere örnek olmaları açısından Filistinli kardeşlerimize yardım eli uzatmaları oldukça manidardır. Böyle anlamlı bir çalışmaya imza atan, kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan minik yavrularımıza ve onlara bu duyguyu aşılayan Kur’an kursu öğreticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

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