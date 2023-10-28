Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığı Antalya'da düzenlenen deniz kortejinde görsel şölen yaşandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığı Antalya'da düzenlenen deniz kortejinde görsel şölen yaşandı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan aralarında gemi, sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve balıkçı teknelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 aracın katılımıyla denizde kortej düzenlendi.
Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayan ve Konyaaltı sahilinde devam eden kortejin geçişi sırasında römorklar su takı gösterisi yaptı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçakları, emniyet ve jandarmaya ait helikopterler de alçak uçuş gerçekleştirdi.
Flyboard gösterisinin de gerçekleştirildiği korteje, vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.