Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafları çektirildi.

Alanya ve Serik ilçelerinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

- Muğla

Muğla Valiliğince Menteşe ilçesindeki kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Vali İdris Akbıyık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerinin etrafında her geçen gün daha güçlü bir şekilde kenetlendiklerini belirtti.

Çelenk sunma törenin ardından 29 Ekim Kadınları Derneği Muğla Şubesince Cumhuriyet Meydanı'nda, 100 kadın ve 100 erkek aynı anda Muğla Zeybeği oynadı.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından paramator pilotları da gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Marmaris, Dalaman, Datça ve Bodrum'daki törenlerde de Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları Türkiye Yüzyılı Yürüyüşü'yle köprübaşı mevkisinden başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk Anıtı'n çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen "100 Yılda Burdur" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

- Isparta

Isparta'da Valilik önünde düzenlenen törende Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.