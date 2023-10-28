Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafları çektirildi.

        Alanya ve Serik ilçelerinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

        - Muğla

        Muğla Valiliğince Menteşe ilçesindeki kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Vali İdris Akbıyık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerinin etrafında her geçen gün daha güçlü bir şekilde kenetlendiklerini belirtti.

        Çelenk sunma törenin ardından 29 Ekim Kadınları Derneği Muğla Şubesince Cumhuriyet Meydanı'nda, 100 kadın ve 100 erkek aynı anda Muğla Zeybeği oynadı.

        Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından paramator pilotları da gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        Marmaris, Dalaman, Datça ve Bodrum'daki törenlerde de Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        - Burdur

        Burdur'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları Türkiye Yüzyılı Yürüyüşü'yle köprübaşı mevkisinden başladı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk Anıtı'n çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen "100 Yılda Burdur" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

        - Isparta

        Isparta'da Valilik önünde düzenlenen törende Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Denizde 'Cumhuriyet' kutlaması
        Denizde 'Cumhuriyet' kutlaması
        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji yapıldı
        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji yapıldı
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış
        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış
        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için ba...
        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için ba...
        Alanya'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerine girdi
        Alanya'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerine girdi