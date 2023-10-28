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        Antalya'daki Açık Deniz Yüzme Yarışı tamamlandı

        Antalya'da organize edilen Açık Deniz Yüzme Yarışı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:01
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        Antalya'daki Açık Deniz Yüzme Yarışı tamamlandı
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        Antalya'da organize edilen Açık Deniz Yüzme Yarışı tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışa, 59 erkek ve 26 kadın sporcu katıldı.

        Sporcular, 3 kilometrelik mesafeyi ilk sırada tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarış sonunda kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan birinci, Tuna Erdoğan ikinci, Beren Çağman üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise Emir Batur Albayrak birinciliği, Emre Sarp Zeytinoğlu ikinciliği, Boran Atasoy üçüncülüğü elde etti.

        Sporculara kupa, madalya ve para ödüllerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile milli sporcu Şahika Ercümen verdi.

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