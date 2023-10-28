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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:56
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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

        Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Antalyaspor kafilesi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

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