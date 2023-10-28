Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Erdoğan maçın ardından düzenlenen toplantıda maçın değerlendirmesini çok uzun yapmayacağını söyledi. Bugün yaşadıklarını, sezon başından beri yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Sezon başından beri şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi, bilemiyorum, bu tür maçlarda çok puan kaybettik." dedi.

        Sezon başından beri bu tür şansızlıklar yaşadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Burada oynadığımız bir Hatay maçı var. 3-4 sıfır yapabileceğimiz bir maç. Devamında Kasımpaşa maçını 3-1'den son dakikalarda 3-3'e getirip yine puan kaybı. Pendik maçında uzatmalarda yediğimiz yine 1-1 beraberlik golü. Devamında geçen hafta Trabzon'da o kadar iyi oynamamıza rağmen karşılığını alamadığımız maç. Bugün de çok önem ve değer verdiğimiz, bizim için yeni bir çıkış olarak gördüğümüz maç. İyi hazırlandık. Buradan çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken maalesef yine aynı daha öncede yaşadığımız sıkıntılardan, uzatmalarda yediğimiz iki gol sonrası, maalesef puansız ayrılıyoruz."

        - "Bu değişiklik kan değişikliği"

        Erdoğan, bu mağlubiyetlerin ve puan kayıplarının ardından bir karar verdiğini belirterek, "Bu tür durumlarda bir değişiklik, kulüp için de benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Bundan sonraki süreçte Alanyaspor'un bu şansızlığını yenerek hak ettiği yerlere gelmesini istediğini ifade eden Erdoğan, "Üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen değişti. Demek ki teknik direktörlük de biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef burada maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamayınca tabii ki şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi bu değişiklik kan değişikliği. Kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de basın mensuplarına bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk köyü
        Türkiye'nin ilk köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
        Alanyaspor - Sivasspor: 1-2
        Alanyaspor - Sivasspor: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
        Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi