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        Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından

        Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, "Bugün son dakikalarda da olsa 3 puan almayı başardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:18
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        Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, "Bugün son dakikalarda da olsa 3 puan almayı başardık." dedi.

        Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.

        İlk yarıya çok iyi başlamadıklarını anlatan Çetin, "Alanya takımı özellikle çabuk oyuncularıyla, arkaya sarkıttığı oyuncularla tehlikeler yarattı. O ara biraz bocaladık ama ilk yarıyı berabere kapatıp içeriye girdik. İkinci yarıda biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynayıp iyi futbol derken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan tabii yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler." diye konuştu.

        Çetin, hak ettikleri bazı maçlarda puanlar kaybettiklerini de savunarak, "Bugün son dakikalarda da olsa 3 puan almayı başardık. Oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık." dedi.

        Ömer Erdoğan ile ilgili de konuşan Çetin, "Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. Çok iyi bir takımı var. Bence onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olurdu. Çok talihsiz maçlar kaybettiler. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsizlik oluyor. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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