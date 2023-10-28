Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılında su altında Türk bayrağı açıldı Muratpaşa ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Muratpaşa ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Kentte, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında dalış yaptı.

Deniz dibine inen dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, dernek olarak Cumhuriyet'in 100. yılında şanlı Türk bayrağını Akdeniz'in metrelerce altında dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran ise Türkiye'nin köklü tarihinde, kuruluş ideallerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Başaran, "Denizlerimizin korunması ve sürdürülebilirliği için su altında, şanlı Türk bayrağımızı açtık." dedi.