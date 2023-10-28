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        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

        Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:23
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        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı
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        Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi sunuldu.

        Antalya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen program, Cumhuriyet'in ilanına atıfla saat 19.23'te başladı.

        Antik tiyatronun tarihi atmosferindeki gösteride, 100 öğretmen ve 70 öğrenci sahne aldı.

        Programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Gökyüzündeki dolunayın ışığı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimizi yetiştirecek olan öğretmenlerimizle muhteşem bir gece ve performans gördük. Elleriniz dert görmesin, Cumhuriyet'e yakıştınız sağ olun, var olun." dedi.

        Etkinlik saat 20.23'te 100. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.

        Programa, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da katıldı.

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