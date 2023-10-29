Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:AlanyaAtatürk
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Umut Durur, İrfan Çetinkaya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Yusuf Eken, İsmail Koçak, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ))
Setler: 25-11, 25-19, 25-14
Süre: 66 dakika (19, 23, 24)
ANTALYA