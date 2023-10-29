Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:AlanyaAtatürk

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Umut Durur, İrfan Çetinkaya)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Yusuf Eken, İsmail Koçak, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ))

        Setler: 25-11, 25-19, 25-14

        Süre: 66 dakika (19, 23, 24)

        ANTALYA

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı
        Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar
        Ironman 70.3 Türkiye Yarışları tamamlandı
        Ironman 70.3 Türkiye Yarışları tamamlandı
        (Görüntülü)ANTALYA'DA F-16'LARDAN 100'ÜNCÜ YIL GÖSTERİSİ
        (Görüntülü)ANTALYA'DA F-16'LARDAN 100'ÜNCÜ YIL GÖSTERİSİ
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi
        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı