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        Antalya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:05
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        Antalya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaş ilçesindeki kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

        Törenin ardından, Türk bayraklarıyla donatılan 100 teknenin katılımıyla marşlar eşliğinde denizde kortej düzenlendi.

        Kortejde, Kaş Sahil Güvenlik Bbtu da gösteri yaptı.

        - Serik

        Serik ilçesindeki kutlamalar ise Kaymakam Cemal Şahin'in tebrikleri kabulüyle başladı.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Cemal Şahin ve Belediye Başkanı Enver Aputkan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Törende konuşan Şahin, başta Cumhuriyet'in mimarı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkları ile milletin gözünde ölümsüzleşen şehit ve gazileri, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi yapıldı. Kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

        - Kumluca

        Kumluca ilçesinde kutlama programı kapsamında Kumluca Şehir Stadı'nda tören yapıldı.

        Törende, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

        Erdemir, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugünlere gelene kadar Türk milletin çok bedel ödediğini söyledi.

        100 yıllık geçmişi olan Cumhuriyet'i yaşatmak ve nice yüzyıllara taşımak için gereken mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Erdemir, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Konuşmanın ardından ilçede yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Halk oyunları ekibi gösterisi ve geçit töreninin ardından program sona erdi.

        Antalya'nın diğer ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

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