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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:51
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kutlama programı dolayısıyla, Antalya Havalimanı giden yolcu salonu başta olmak üzere tüm terminal kırmızı ve beyaz balonlarla süslendi.

        Cumhuriyet görselleri ve "1923-2023 Cumhuriyet Kadınları" sergisi iç hatlar giden yolcu asma katında açıldı.

        Kutlamalarda opera sanatçıları, müzisyenler ve bando ekibi tarafından marşlar seslendirildi, Seyyah Dans Grubu ve zeybek ekibi gösteri yaptı.

        Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda duygusal ve coşku dolu anlar yaşandı.

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