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        Alanyaspor, Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda, 31 Ekim Salı günü Belediye Kütahyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:00
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        Alanyaspor, Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda, 31 Ekim Salı günü Belediye Kütahyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde altyapı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenmanda, EMS Yapı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

        Diğer futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladığı idman, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla sona erdi.

        Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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