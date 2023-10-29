Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda seyreden Furkan Öz'ün kullandığı 07 BJM 959 plakalı motosiklet, Bezirgan Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Öz ile motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.