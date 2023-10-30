Bölgesel Amatör Ligi: Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 3. haftasında kendi evinde karşılaştığı Sökespor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 3. haftasında kendi evinde karşılaştığı Sökespor'u 1-0 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Salih Soydan, Ahmet Beysüngü ve Nail Karacan hakem üçlüsü yönetti. Maçın 34'üncü dakikada gelişen bir kontra atakta Sökespor ceza alanı içinde yaşanan karambolde, yandan yapılan ortaya sert vuran ev sahibi takımdan Emrah Şenol takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın son 15 dakikasında rakip kaleye ataklarını arttıran konuk Sökespor, elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi.

Maç, Kumluca Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.