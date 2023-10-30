Antalya'da şehit aileleri ve gazilerden "100. yıl" kan bağışı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı (JANVAK) tarafından "100. yılda kan bağışı" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ndeki Kızılay Şubesi'ne bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri kan bağışı yaptı.

JANVAK Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Karabali, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Karabali, "Vatan için kanımızı ve canımızı vermeye her daim hazır olduğumuzun sembolik bir ifadesi olarak burada toplandık ve kan bağışında bulunduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.