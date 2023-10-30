15. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 8 Kasım'da Antalya'da açılacak Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda yabancı alıcılar ile üretici firmalar Antalya'da bir araya gelecek.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda yabancı alıcılar ile üretici firmalar Antalya'da bir araya gelecek.

EKS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 8 Kasım'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kapılarını açacak. 4 gün sürecek fuara Rusya, Bulgaristan, İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, Avusturya, Kazakistan, Macaristan, Polonya, Romanya başta olmak üzere 45 ülkeden 700'e yakın yabancı alıcı ile yaklaşık 100 üretici firma katılacak.

Fuarda, Türk ayakkabı üreticilerinin son kreasyonları ve İstanbul merkezli bir üreticinin Eksposhoes'a özel tasarladığı el yapımı kadın ayakkabısı da sergilenecek.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, yaptığı açıklamada, ayakkabı sektörünün yıl sonunda ihracatta 1 milyar dolar sınırını aşmasının beklendiğini belirtti.

Küresel ekonominin durağan seyrettiği bir dönem yaşadıklarını anlatan Demir, buna paralel olarak ihracatta da sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Ayakkabı sektörünün üretim ve ihracat odaklı çalıştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz hem sektörün hem de Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek için zor şartlarda dünya pazarlarıyla rekabet ediyor. Biz de sektörün ihracattaki ivmesini sürdürülebilmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Üretim ve tasarımda kendimizi dünyaya ispat etmiş durumdayız. Finansmana erişim ve markalaşma konularında istediğimiz noktalara geldiğimizde küresel ekonomideki dalgalanmalardan daha az etkileneceğimizi düşünüyorum."

Demir, fuarın sektör ihracatına en az 120 milyon dolarlık katkı sağlamasının beklediğini bildirdi. ​​​​​​​