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        Antalya'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:27
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        Antalya'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adem Arslan'ın (23) kullandığı 07 NEP 40 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen motosiklet sürücüsü Arslan'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arslan'ın kullandığı motosikletin karşı yönden gelerek otobüsle çarpışması görülüyor.

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