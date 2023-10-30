Antalya'da "Basın Galerisi" açıldı Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğinde Basın Galerisi açıldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğinde Basın Galerisi açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, cemiyetin Kaleiçi'ndeki hizmet binasında oluşturulan Basın Galerisi'nin açılış töreninde, AGC'nin Türkiye'nin en etkili ve büyük cemiyetlerinden olduğunu söyledi.

AGC'nin örnek faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "'Neler Yaşadık Neler' adlı kitabı bir solukta okudum. Bu kitabın devamının gelmesini diliyorum. Basın Galerisi'ndeki unsurlar, Antalya'nın tarihine ışık tutuyor." dedi.

Antalya'nın Türk turizmi, tarımı ve ticaretine yön verdiğini anlatan Şahin, "Türkiye'nin son 40 yılda gerçekleştirdiği büyük dönüşüm ve devrimi Antalya ölçeğinden, penceresinden gazetecilerimiz yansıtıyor. Gazeteciler bu açıdan önemli bir kamusal hizmet yapıyor. Arşiv tutma kültürü gazetecilerde var. Tarihe bir işaret koyuyorlar." diye konuştu.

Şahin, galerinin Antalya'ya değer katacağını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 29 yıldır gazetecilerle yol arkadaşlığı yaptığını ifade etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı hep hayal ettiğini dile getiren Böcek, "Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. AGC Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden. Geçen yıl gazeteciler için lokal sözü vermiştim. Kısa zamanda inşallah açılışını yapacağız. Basın Galerisi, Antalya'ya hayırlı olsun." dedi.

- "Kente karşı da sorumluluğumuz var"

AGC Başkanı İdris Taş da Basın Galerisi için üyelerinden çok sayıda fotoğraf makinesi ve kamera gibi ekipmanların geldiğini belirtti.

Kentteki STK'ler ile işbirliği içerisinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Taş, şöyle devam etti:

"Aile gibi gördüğümüz tüm üyelerimizin sorunları için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl AGC'nin 40. yılını kutlayacağız. Cemiyetimizin 40 yıllık üyelerine yaşam boyu onur ödülü vereceğiz. Üyelerimize karşı olduğu gibi kente karşı da sorumluluklarımız var. Kamuoyu oluşturarak Antalya'daki bir çok mermer ocağının iptal edilmesini sağladık. Sadece üyelerimizin haklarını korumakla kalmıyoruz, kentin marka değerini yükseltmek adına da çalışıyoruz."

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ise dernek olarak bir bölgenin sadece ekonomik açıdan değil topyekun kalkınması tarafında olduklarını kaydetti.

Turizm rekabetinde Antalya'nın en önemli avantajlarından olan Kaleiçi'nde AGC ile Basın Galerisi açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Akıncı, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi de bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu şehirde her şey var. Bu şehirde yaşayan bizler bu şehre olan borcumuzu ödememiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Basın Galerisi'ne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Galerinin şehre, Kaleçi'ne önemli bir değer olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer davetliler, basın tarihine ışık tutan fotoğraf, gazete ve kitapların yanı sıra gazetecilik mesleğinin ayrılmaz parçaları olan makine ve ekipmanların sergilendiği galeriyi gezdi.

AGC Başkanı Taş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Antalyalıların tek yürek olmasına katkıları ve AGC'ye ilk kez ziyareti dolayısıyla Vali Şahin'e özel gümüş sim sırma tekniği ile yapılmış Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Törende, ayrıca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Kadim Zarafet" adlı defile gerçekleştirildi.

Açılış törenine MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Uğur Poyraz ve Aykut Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.