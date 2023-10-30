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        Özel gençler Cumhuriyet'in 100. yılında "100 Adım 100 Ağaç" projesi ile fidan dikti

        Antalya'da özel gençler ve aileleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100 Adım 100 Ağaç" projesi kapsamında Muratpaşa Gençlik Merkezi'nin geri dönüşüm bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:23
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        Özel gençler Cumhuriyet'in 100. yılında "100 Adım 100 Ağaç" projesi ile fidan dikti
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        Antalya'da özel gençler ve aileleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100 Adım 100 Ağaç" projesi kapsamında Muratpaşa Gençlik Merkezi'nin geri dönüşüm bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muratpaşa Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, özel gençler, aileleriyle birlikte önce yürüyüş yaptılar ardından gençlik merkezinin geri dönüşüm bahçesine fidan diktiler.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi Özel Eğitim Koordinatörü Yasin Çotur, Cumhuriyet'in 100. yılında özel gençler ve aileleriyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliklerle özel bireyleri sosyal hayata kazandırmayı amaçladıklarını belirten Çotur, "Asıl amacımız özel gençleri sosyal hayata biraz daha fazla hazırlayabilmek ve onları toplumun içine koyarak farklılık hissetmemelerini sağlamak. Bunun için bu projeyi gerçekleştirdik. Bazı velilerimizin ilk defa ağaç diktiğini ve çocuklarıyla bir ağaçlarının olduğunun sevincini görmek bizlere yetti." diye konuştu

        Etkinliğe katılan veli Nurten Koç ise "Hayatımızda ilk defa fidan diktik, bu bizim için çok gurur vericiydi ve çok mutlu olduk" dedi.

        Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, özel gençler için resim sergisi de düzenlendi.

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