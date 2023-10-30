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        Filistinli öğrenciler ailelerinden gelen fotoğraflarla Alanya'da sergi açtı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitim gören Filistinli öğrencilerin ailelerinden gelen ve İsrail'in Gazze saldırılarını anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:38
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        Filistinli öğrenciler ailelerinden gelen fotoğraflarla Alanya'da sergi açtı
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitim gören Filistinli öğrencilerin ailelerinden gelen ve İsrail'in Gazze saldırılarını anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        İsrail'in Gazze saldırılarında yaşananları anlatan 50 fotoğraftan oluşan "Gazze'de çocuk olmak" konulu serginin açılışı, ALKÜ Rektör Yardımcı Mehmet Akın, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, üniversite yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla ALKÜ yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        Okudan, açılışın ardından gazetecilere, organizasyonu Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, Doğal Afet Arama İlk Yardım Kulübü (DAKİK) işbirliğinde, ALKÜ himayesinde, ALKÜ öğrenci topluluklarıyla ortaklaşa düzenlendiklerini söyledi.

        Filistinli öğrencilerin ailelerinden kendilerine gelen yüzlerce fotoğrafın arasından 50 kare seçtiklerini belirten Okudan, "Bu sergi ile Filistin'de çocuk olmanın dezavantajlarını, dünyanın gözü önünde çocukların katledildiğini ve dünyanın da buna ses çıkarmadığını göstermek ve bilinç oluşturmak istedik." dedi.

        Okudan, serginin 5 gün açık olacağını daha sonra Malatya ve Samsun'daki üniversitelerde düzenleneceğini bildirdi.

        Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Gazzeli öğrenci Karam Saleh de "Gazze'de İsrail saldırılarında yaşananları anlatan fotoğraflar ailelerimizden gelince okul yönetimiyle görüşerek bir sergi yapmak istedik. Amacımız oradaki durumu anlatmak, olayları, çocukların, ailelerimizin nasıl yaşadığını göstermekti. Bunu da Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve üniversitemiz vesilesiyle hayata geçirdik." diye konuştu.

        Sergide kendi ailesine ait resimlerin de olduğunu dile getiren Saleh, "Bizim evimiz de 2 gün önce bombalandı. Şehidimiz oldu, yaralılarımız var. Gazze'deki şehit olmayan bir ev kalmadı. Her evde şehit, yaralı var. Buna da şükür diyoruz. Kanımızın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Türk kardeşlerimden, milletinden de her zaman yanımızda durduğu için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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