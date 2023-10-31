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        Antalya'nın kadın basketbol takımı Avrupa Kupası'nda 3'te 3 peşinde

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:07
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        Antalya'nın kadın basketbol takımı Avrupa Kupası'nda 3'te 3 peşinde
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.

        Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda ilk hafta maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 mağlup olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, daha sonraki iç saha karşılaşmasında Lüksemburg'un BBC Grengewald takımını 74-73 mağlup etti. Antalya temsilcisi, evinde Çekya'nın KP Tany Brno takımını da 79-77 yendi.

        Üst üste iki maçını kazanan Antalya ekibi, Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapmak için yarın sahaya çıkacak.

        Grupta yaptığı üç maçta 5 puana ulaşan Antalya ekibi, 6 puanla lider durumdaki Tango Bourges Basket'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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