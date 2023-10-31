Antalya'nın kadın basketbol takımı Avrupa Kupası'nda 3'te 3 peşinde

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda ilk hafta maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 mağlup olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, daha sonraki iç saha karşılaşmasında Lüksemburg'un BBC Grengewald takımını 74-73 mağlup etti. Antalya temsilcisi, evinde Çekya'nın KP Tany Brno takımını da 79-77 yendi.

Üst üste iki maçını kazanan Antalya ekibi, Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapmak için yarın sahaya çıkacak.

Grupta yaptığı üç maçta 5 puana ulaşan Antalya ekibi, 6 puanla lider durumdaki Tango Bourges Basket'in ardından ikinci sırada yer alıyor.