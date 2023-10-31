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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:36
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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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