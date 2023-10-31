Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Antalya'da yapılacak

        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi "TARK 2023", 2-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Antalya'da yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi "TARK 2023", 2-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        TARD'dan yapılan açıklamaya göre, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki güncel gelişmelerin yer aldığı bilimsel bir dizi programın yapılacağı kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek.

        Kongrede, 4 gün boyunca Avrupa'dan, Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den alanında uzman isimler ağırlanacak.

        Kongre kapsamında, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki gelişmeler ve yenilikler konuşulacak, uzmanlar bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

        Genç hekimlerin kurs ve simülasyon programlarına katılacağı kongrede, hekimler güncel teknolojik olanakları yerinde inceleme fırsatı bulacaklar.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, kongrenin Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

        Erdem, bu kapsamda kongre mottosunu "Aydınlık 100'lere, Aydınlık Yüzlerle" olarak belirlediklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alı...
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle gözaltına alı...
        Antalya'da huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi yakalandı
        Antalya'da huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi yakalandı
        Antalyaspor'da tesislerin enerjisi güneşten sağlanacak
        Antalyaspor'da tesislerin enerjisi güneşten sağlanacak
        Antalya'ya "çevreci" OSB
        Antalya'ya "çevreci" OSB
        Falezlerde bulunan ceset için kayıp kızlarını arayan aile, DNA örneği verdi
        Falezlerde bulunan ceset için kayıp kızlarını arayan aile, DNA örneği verdi
        Turizmde erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi
        Turizmde erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi