Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi Antalya'da yapılacak Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi "TARK 2023", 2-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi "TARK 2023", 2-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

TARD'dan yapılan açıklamaya göre, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki güncel gelişmelerin yer aldığı bilimsel bir dizi programın yapılacağı kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek.

Kongrede, 4 gün boyunca Avrupa'dan, Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den alanında uzman isimler ağırlanacak.

Kongre kapsamında, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki gelişmeler ve yenilikler konuşulacak, uzmanlar bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Genç hekimlerin kurs ve simülasyon programlarına katılacağı kongrede, hekimler güncel teknolojik olanakları yerinde inceleme fırsatı bulacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, kongrenin Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdem, bu kapsamda kongre mottosunu "Aydınlık 100'lere, Aydınlık Yüzlerle" olarak belirlediklerini kaydetti.