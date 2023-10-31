2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 3 Kasım'da başlayacak

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 3-5 Kasım'da yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin düzenleneceği Aksu At Çayırı mevkisinde düzenlediği basın toplantısında, festivalin Cumhuriyet Meydanı'ndan eski Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına kadar yapılacak temsili Yörük göçü ile başlayacağını söyledi.

Festival boyunca kültür şöleni yaşanacağını dile getiren Böcek, canlı müzikler, atlı ve okçuluk gösterileri gibi birçok aktivitenin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivale 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti ülkelerinden katılım olacağını aktaran Böcek, şunları söyledi:

"Türk dünyasından gelen misafirlerimiz kültürlerini tanıtacak, uluslararası katılımcılar kültürel etkinlikler yapacak. Türk el sanatlarının tanıtılması için bir platform oluşturulacak. 36'sı Kültür ve Turizm Bakanlığından, 8'i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı, dokumacılık, dericilik, bıçakçılık, keçecilik gibi el sanatlarımızı tanıtacak. 81 Yörük-Türkmen dernek, vakıf ve kooperatifimizi ağırlayacağız. Ayrıca Büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde 25 belediyemiz katılım sağlayacak."

Festivalde yerel kültürlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin de sergileneceğini dile getiren Böcek, yemek alanında kurulacak 48 çadırda yöresel lezzetlerin tanıtılacağını bildirdi. Geleneksel oyunların da festivalde yer alacağını anlatan Böcek, "Festival, geleneklerin yaşatılması ve gelecek nesilleri aktarılması için önemli bir fırsat olacak. Tüm vatandaşlarımızı milli kültürümü ve geleneksel değerlerimizi yaşamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Festival alanının yerleşim planı, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gökyüzünden "100" olarak görülecek. Etkinliklerde Haluk Levent, Elif Buse Doğan, Ayşe Dinçer, Uğur Önür konser verecek.

Toplantıya Kazakistan Antalya Başkonsolusu Kuat Kanafeyev, Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, sivil toplum kuruluşları ile festivalde yer alacak kuruluşların temsilcileri katıldı.