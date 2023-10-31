Antalyaspor, 52 Orduspor FK ile yapacağı kupa maçına hazır
Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın sahasında 52 Orduspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın sahasında 52 Orduspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, 52 Orduspor FK mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Öte yandan, antrenman öncesinde, bugün 21 yaşına giren Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kałuzinski'nin doğum günü kutlandı.
Bu arada, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'nin 25 Ekim'deki olağan genel kurulunda göreve seçilen yeni yönetim kurulu, Sinan Boztepe başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.