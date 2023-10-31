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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:07
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Alper Akarsu, Özcan Sultanoğlu, Buğra Can Semercioğlu

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 64 Oğuz Aydın), Lima, Furkan Bayır, Balkovec, Emirhan Çavuş (Dk. 64 Novais), Richard (Dk.46 Leroy Fer), Yunus Bahadır, Janvier (Dk. 75 Eren Altıntaş), Sisto, Anderson (Dk. 84 Cordova)

        Belediye Kütahyaspor: Serkan Demirol, Melik Can Şahin (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Doğancan Kılıç, Samet Cantürk, Cihangir Çağlıyan (Dk. 81 İsmail Benli), Haktan Çakır, Yunus Özdemir (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Berkant Şahin Kök, Bilal Şeflek (Dk. 46 Yekta Sönmez), Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 46 Arda Keser), Can Muhammet Vural

        Goller: Dk. 27 Sisto, Dk. 34, Janvier, Dk. 43 ve 80 Anderson (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Berkant Şahin Kök (Belediye Kütahyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Melik Can Şahin, Dk. 56 Yekta Sönmez, Dk. 90+2 Can Muhammet Vural (Belediye Kütahyaspor), Dk. 71 Balkovec, Dk. 90+2 Sisto (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

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