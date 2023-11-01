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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den taraftara birlik çağrısı:

        SÜLEYMAN ELÇİN - Bitexen Antalyaspor'un yeni başkanı Sinan Boztepe, kulübün sahibinin Antalyaspor'a gönül veren taraftar olduğunu belirterek, "Onlardan geçmişi kapatmalarını rica ediyorum. Geçmişle ilgili kargaşaları, kavgalar yaşatarak takıma olumsuzluk vermek yerine birlik ve beraberlik içinde takıma hak ettiği değeri vermelerini istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:10
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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den taraftara birlik çağrısı:
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Bitexen Antalyaspor'un yeni başkanı Sinan Boztepe, kulübün sahibinin Antalyaspor'a gönül veren taraftar olduğunu belirterek, "Onlardan geçmişi kapatmalarını rica ediyorum. Geçmişle ilgili kargaşaları, kavgalar yaşatarak takıma olumsuzluk vermek yerine birlik ve beraberlik içinde takıma hak ettiği değeri vermelerini istiyorum." dedi.

        Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılında Antalyaspor başkanı olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet Bayramı'nı RAMS Başakşehir galibiyeti ile taçlandırdıklarını vurgulayan Boztepe, maç öncesinde futbolcu ve teknik heyete yönelik yaptığı konuşmada, "Size inanıyoruz. Siz de bize inanın. Birlikte başaracağız." mesajı verdiğini ifade etti.

        Boztepe, Süper Lig'de kendi evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçına tam motive olduklarını dile getirdi.

        Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu anlatan Boztepe, takımın maça çok odaklandığını ve galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını kaydetti.

        - "Şehirle bütünleşmek gerekiyor"

        Antalyaspor'un, yönetim anlamında bu yıl bazı sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Boztepe, "Bundan önceki süreçlerdeki başkanların hepsi Antalyaspor için emek harcadı. Ben 2 başkanla çalıştım ve çok güzel emek verdiler. Bu kulübün sahibi Antalyaspor'a gönül veren taraftarlar. Onlardan geçmişi kapatmalarını rica ediyorum. Geçmişle ilgili kargaşaları, kavgalar yaşatarak takıma olumsuzluk vermek yerine birlik ve beraberlik içinde takıma hak ettiği değeri vermelerini istiyorum." dedi.

        Takıma inandığını vurgulayan Boztepe, "Taraftar da bize inansın. Sonuç inşallah güzel olacak. Antalyaspor şehirde hak ettiği değerde ve yerde değil. Şehirle bütünleşmek gerekiyor. Şehri bu anlamda birleştirme üzerine çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

        Antalyaspor'un kendisi için hevesle başlayıp sevdaya dönüşen bir serüven olduğuna dikkati çeken Boztepe "O nedenle Antalyaspor ile ilgili hedefimiz yüksek. Ligde kalmaya oynayan yerine üst sıralarda yer bulmaya çalışan bir kulüp hedefimiz var. Avrupa hayalimiz var. Antalya, Avrupa'da bilinirliği olan bir kent. Bu nedenle Avrupa kupalarına giderek önemli kulüpleri Antalya'ya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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