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        Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen 8. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'na Tanju Çolak, Christoph Daum, Rıza Çalımbay ve Mehmet Aurelio gibi spor dünyasının ünlü isimleri katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:50
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        Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen 8. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'na Tanju Çolak, Christoph Daum, Rıza Çalımbay ve Mehmet Aurelio gibi spor dünyasının ünlü isimleri katılacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş 38 yaş üstü futbolcularından oluşan takımların katılacağı turnuva Titanic Lara Football Center'de gerçekleştirilecek.

        Türk-Alman Dostluk günü etkinlikleri kapsamında 4 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek turnuvada geçmiş yıllarda Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler gibi takımlarda forma giymiş ünlü isimler yer alacak.

        Tanju Çolak, Christoph Daum, Olaf Thon, Deniz Barış, Altin Lala, Ali Turan, Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Aurelio, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Uğur Boral, Rıza Çalımbay, Thomas Ziemer, Martin Driller, Oliver Reck, Engin Baytar, Erman Kılıç, Altan Aksoy, Levent Kartop gibi isimler maçlarda forma giyecek.

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