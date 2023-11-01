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        Antalya'da Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:05
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        Antalya'da Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi.

        Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN) tarafından düzenlenen çalıştayda, serbest güzergahta eğitim, sürücü eğitim maliyetlerinin belirlenmesi, teorik ve uygulamalı sınavların içeriği ile yapılışlarının usul ve esasları, sınavlarda usta öğretici ve sınav araçlarının hukuki durumları, uzaktan eğitim ve elektrikli araçlar gibi konular tartışıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarındaki ölüm oranlarının 2010 yılı rakamlarına göre 2022'de yüzde 56 oranında düştüğünü ifade ederek, "Bundaki en önemli faktör sürücülerin iyi eğitilmesi. Geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 200 kişiyi kaybettik." dedi.

        Özer, trafik bilincinin çok küçük yaşlarda sağlanması gerektiğini ifade etti.

        SÜRSEN Genel Başkanı Nihat Polat da ülke trafiğine doğru katkılar yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Yetişkinlere teorik dersleri anlatmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Polat, "Direksiyon eğitimi konusunda mesafe aldık ama yeterli değil. Sabit sınav güzergahlarının ezberletilmiş trafikle yapılmaması gerekiyor. Bununla ilgili çalışma yapacağız." diye konuştu.

        Çalıştay, bugün sona erecek.

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