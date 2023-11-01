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        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerle denizin birleştiği kayalık alanda bulunan kız çocuğunun cesedi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:54
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        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerle denizin birleştiği kayalık alanda bulunan kız çocuğunun cesedi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Şirinyalı Mahallesi'nde 30 Ekim'de kayalık alanda cesedi parçalanmış halde bulunan kadının Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonrası 13 yaşındaki Aylin Kaya olduğu tespit edildi.

        Kayıp ilanı veren aileye ulaşan polis ekipleri, anne Natalya Kaya'nın da kızını teyit etmesi üzerine otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi aileye teslim etti.

        Cenazenin teslimi sırasında anne Kaya üzüntü yaşadı.

        Aylin Kaya'nın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

        - Olay

        Antalya'da 25 Ekim’de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan Aylin Kaya’nın ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Muratpaşa ilçesinde 30 Ekim'de falezlerde bulunan kız çocuğunun cesedini, anne Natalya Kaya Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda kıyafetlerinden teşhis ederken, yapılan DNA testiyle kızı olduğu kesinleşmişti.

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