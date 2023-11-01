Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı "Seven Seas Navigator" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 172 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 404 yolcu ve 366 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. "Seven Seas Navigator" akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.