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        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi

        Antalya'da özellikle villa turizmiyle ön plana çıkan Kaş ilçesinde turizm faaliyetleri paydaşları tarafından değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:35
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        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
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        Antalya'da özellikle villa turizmiyle ön plana çıkan Kaş ilçesinde turizm faaliyetleri paydaşları tarafından değerlendirildi.

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaş Ziraat Odası'nda ilçenin turizmdeki potansiyeline ilişkin toplantı düzenlendi.

        KUTSO Başkanı Fahri Özen, toplantıda yaptığı konuşmada, Kaş'ta butik tarzı turizm yapıldığını belirtti.

        Batı Antalya'da kitle turizminin değil, butik turizminin yaygınlaşmasını istediklerini aktaran Özen, şunları kaydetti:

        "Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi, bölgemizde özellikle de Kaş'ta yerel halkın turizmden elde ettiği gelirin arttırılması adına çok önem arz ediyor. Bu konudaki sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Toplantıdan çıkacak sonucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz aracılığıyla ilgili bakanlıklarımıza ulaştıracağız."

        Toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Sorumlusu Hüseyin Gençer, yönetim kurulu üyeleri ve Kaş'ta konut kiralama hizmeti veren firmalar katıldı.

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