Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez Belediyesinden zeytin ağacı seferberliği

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tarımsal üretime ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla belediyeye ait kırsal bölgelerdeki arazilere 30 bine yakın zeytin fidanı dikilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez Belediyesinden zeytin ağacı seferberliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tarımsal üretime ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla belediyeye ait kırsal bölgelerdeki arazilere 30 bine yakın zeytin fidanı dikilecek.

        Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ilçedeki zeytin ağaçlarının sayısını artıracaklarını bildirdi.

        Daha önce Duacı Mahallesi'ndeki 30 dönümlük arazide 600 ağaçla zeytin bahçesi oluşturduklarını anımsatan Tütüncü, daha önce 2 bin zeytin fidanı diktikleri Antalya Orman Çiftliğinde de 4 bin tane daha zeytin fidanını toprakla buluşturacaklarını belirtti.

        Zeytin ağacıyla ilgili ilçede bir seferberlik başlattıklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

        "İmar alanlarında kalan zeytin ve diğer ağaçları, kesmek yerine sökerek, naklettiğimiz yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturuyoruz. Şimdi de kırsal bölgelerdeki arazilerimizde zeytin bahçeleri kuruyoruz. Belediye olarak elimizin değdiği her yere zeytin fidanı dikerek üretimi teşvik ediyoruz. Zeytin, bereket, bolluk demek. Oluşturduğumuz zeytin bahçelerinin bereketini, buğday ekiminde olduğu gibi yine kent sakinlerimizle paylaşacağız."

        Tütüncü, Antalyalılara, evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikerek, zeytin seferberliğine destek olmaları çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde konuştu:
        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı
        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı
        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
        Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi