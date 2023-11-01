Kepez Belediyesinden zeytin ağacı seferberliği

Antalya'nın Kepez ilçesinde tarımsal üretime ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla belediyeye ait kırsal bölgelerdeki arazilere 30 bine yakın zeytin fidanı dikilecek.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ilçedeki zeytin ağaçlarının sayısını artıracaklarını bildirdi.

Daha önce Duacı Mahallesi'ndeki 30 dönümlük arazide 600 ağaçla zeytin bahçesi oluşturduklarını anımsatan Tütüncü, daha önce 2 bin zeytin fidanı diktikleri Antalya Orman Çiftliğinde de 4 bin tane daha zeytin fidanını toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Zeytin ağacıyla ilgili ilçede bir seferberlik başlattıklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"İmar alanlarında kalan zeytin ve diğer ağaçları, kesmek yerine sökerek, naklettiğimiz yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturuyoruz. Şimdi de kırsal bölgelerdeki arazilerimizde zeytin bahçeleri kuruyoruz. Belediye olarak elimizin değdiği her yere zeytin fidanı dikerek üretimi teşvik ediyoruz. Zeytin, bereket, bolluk demek. Oluşturduğumuz zeytin bahçelerinin bereketini, buğday ekiminde olduğu gibi yine kent sakinlerimizle paylaşacağız."

Tütüncü, Antalyalılara, evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikerek, zeytin seferberliğine destek olmaları çağrısında bulundu.