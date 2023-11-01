GÜNCELLEME - AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Akkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Akkan'ın (37) kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Akkan'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden aracın kontrolden çıkması ve daha sonra şarampole devrilerek takla atması yer alıyor.