Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ev ve seralara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ev ve seralara sıçramadan söndürüldü.

        Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan söndürülürken, 1 dekar otluk alan zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde konuştu:
        Kepez Belediyesinden zeytin ağacı seferberliği
        Kepez Belediyesinden zeytin ağacı seferberliği
        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı
        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı
        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak