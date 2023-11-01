Antalya'da "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Cumhuriyet, yeni yüzyılımızdaki yol haritamız olmaya devam edecek. Yeni yüzyılımız bu doğrultuda hiç bitmeyen bir mücadelenin yeni safhası olacaktır." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Cumhuriyet, yeni yüzyılımızdaki yol haritamız olmaya devam edecek. Yeni yüzyılımız bu doğrultuda hiç bitmeyen bir mücadelenin yeni safhası olacaktır." dedi.

Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde kentteki bir otelde "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi.

"Cumhuriyet'imizin 100. Yılı" temasıyla düzenlenen zirvede, girişimcilik, sivil toplum ve dijital dönüşüm dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, buradaki konuşmasında, inovasyonun, yeni teknolojilerin, girişim eko sisteminin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.

Antalya'dan çıkacak Türk girişimlerine her türlü desteği verdiklerini belirten Böcek, "Antalya için tarımsal alandaki girişimlerden, şehrin geleceğine ışık tutacak dijital girişimlere kadar birçok alanda hem destekçi hem de öncü olmak için arkadaşlarımızla yoğun çaba harcadık. Bundan sonra da Antalya'mızın dünya girişim ekosisteminde pay sahibi bir şehir olabilmesi için aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de Cumhuriyet'in 100. yılında ortak heyecanı paylaştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in, eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın, laik, çağdaş, demokratik devlet anlayışının, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak vizyonun adı olduğunu söyleyen Sönmez, "Cumhuriyet, yeni yüzyılımızdaki yol haritamız olmaya devam edecek. Yeni yüzyılımız bu doğrultuda hiç bitmeyen bir mücadelenin yeni safhası olacaktır." diye konuştu.

Sönmez, mücadelenin ilk yüzyıldakinden daha kolay olmadığını dile getirerek, "Birçok mesleğin ortadan kaybolduğu, yeni iş alanlarının doğduğu, aynı zamanda dünyanın iklim kriziyle yüzleştiği yeni yüzyılımızda sadece sanayinin ve ticaretin değil hayatın da yeniden şekillenmesine tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

Her güne Gazze'den gelen korkunç görüntülerle uyandıklarını belirten Sönmez, savaş rüzgarlarının dinmesi için atılan adımlara destek olduklarını söyledi.

Girişimcilere yapılan yatırımların önemine işaret eden Sönmez, girişimciliğin, analitik düşünce, sürdürülebilir kalkınma ve refahın tabana yayılmasında önemli olduğunu dile getirdi.

- "Girişimci umudunu hep canlı tutar"

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz da Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir zirvenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, "Girişimci sorumluluk almayı bilir, çözüm odaklı, yılmadan yola devam eder, başarıya odaklanır, geleceğe inanır ve umudunu hep canlı tutar." dedi.

- Diğer konuşmacılar

ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, gençler arasında 21 yıldır girişimciliği yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, çok ortaklı güzel bir toplantı düzenlediklerini ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, sermayenin nakitte değil yeni fikir ve ortaya çıkarılacak yeni projelerde olduğunu belirterek, planlı ve düzenli olmanın, hedef kitleyi iyi belirlemenin ve belirlenen hedefe odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, girişimcilerin ülkenin kalkınmasında ve ekonomik büyümede öncü rol üstlendiğini, bunun için girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve desteklemenin Cumhuriyet'in 100. yılında daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da zirveyle bilginin, tecrübenin, fikrin ve hayalin nesiller arasında aktarılmasının sağlanacağını belirtti.